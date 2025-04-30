"Известия": в РФ могут пересмотреть штрафы для грузовиков

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В России могут пересмотреть штрафы для фур в связи с резким увеличением числа штрафов за неоплату проезда грузовых автомобилей по трассам в системе "Платон" и из-за проблем, связанных с автоматическими пунктами весогабаритного контроля (АПВГК). Об этом сообщает газета "Известия".

Среди грузоперевозчиков в последнее время наблюдается рост штрафов за неоплату проезда, что в некоторых случаях связано с влиянием систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на пункты проверки оплаты проезда, заявила исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики Ольга Федоткина. По ее словам, доля штрафов в настоящий момент составляет 10–12%, хотя ранее не превышала 4%.

Воздействие РЭБ приводит к тому, что система считывает устройство в автомобиле как не работающее или находящееся в другом месте. При этом "Платон" не всегда может распознать, в какой машине устройство "заглушено", а какая попала под действие "глушилки" случайно.

Как отметил председатель Центрального совета межрегионального профессионального союза водителей-профессионалов Александр Котов, водители, использующие устройства "глушения", специально скрывают госномера, чтобы не получить штраф, однако при этом страдают и другие перевозчики.

В связи с этим депутаты готовы разработать инициативу по ограничению или запрету продажи устройств, которые блокируют работу системы "Платон", подчеркнул заместитель председателя экономического совета ЛДПР Алексей Лапушкин.

Российский Минтранс в курсе данной проблемы, и специалисты уже предприняли необходимые действия, отметил замдиректора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства ведомства Антон Козлов.

"Чтобы избежать необоснованных штрафов для грузоперевозчиков в таких ситуациях, часть рамок, при помощи которых контролируется оплата в системе "Платон", была оснащена специальными устройствами, которые распознают воздействие систем радиоэлектронной борьбы и отключают эту рамку", – утончил он.

К тому же в некоторых ситуациях из-за противоречий в законодательстве, касающихся работы АПВГК, ряд видов деятельности, связанных с обеспечением безопасности на дорогах, остаются в "серой зоне". Например, это относится к службам грузовых эвакуаторов.

В правилах дорожного движения есть четкое разделение понятий "Перевозка грузов" и "Буксировка транспортных средств", однако при работе АПВГК различий нет, подчеркнул президент Ассоциации профессиональных служб эвакуации и буксировки транспорта Валерий Москалев.

По его словам, в случае буксировки частичной погрузки на эвакуатор действует нагрузка от фуры, поэтому данная сцепка показывает перегруз. Он обратил внимание, что эвакуация является буксировкой, поэтому на нее не должны быть наложены требования по весу, нагрузке на ось и габаритам.

Минтранс разрабатывает изменения в законодательстве в отношении работы АПВГК и схемы оформления штрафов. В частности, ведомство планирует внедрить систему информирования перевозчика и водителя при обнаружении превышения нормативов.

Кроме того, министерство планирует создать буфер между выявлением нарушения и наложением штрафа. Если за этот период транспортное средство проедет через другие контрольные пункты, где не будет зафиксировано нарушение, то это будет означать, что АПВГК выдал ошибочные результаты.

Ранее депутат Владислав Даванков предложил запретить использование передвижных и мобильных комплексов для фиксации нарушений правил дорожного движения. Он напомнил, что такие мобильные комплексы чаще всего используются для фиксации превышения скорости и размещаются в местах "с неочевидными для водителей ограничениями".

Парламентарий уточнил, что некоторые недобросовестные операторы систем устанавливают камеры-треноги с нарушением требований и завышают погрешность измерений, ущемляя права водителей.