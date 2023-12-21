Автоэксперт рассказал о проблемах с приемом лекарств у водителей

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Эксперт рабочей группы при правительстве РФ по "регуляторной гильотине" законодательства сферы безопасности дорожного движения Дмитрий Попов прокомментировал предложение депутата ГД Султана Хамзаева о маркировке лекарств, прием которых опасен для последующего управления автомобилем. Об этом сообщает RT.

Попов считает, что проблема заключается в отсутствии примеров минимальной концентрации веществ, содержащихся в разных препаратах, при которых можно или нельзя садиться за руль. С его слов, в инструкции к медпрепаратам и в различных описаниях есть сведения о том, какие вещества влияют на управление машиной и имеют седативные эффект, а какие не влияют. Но в стране нет методики по проверке водителей на прием таких лекарств, указал он.

Попов отметил, что в данный момент сотрудники Госавтоинспекции лишь допрашивают автомобилистов, какие те принимали лекарства, болеют ли они, поскольку нет указаний, какие значения должны быть, и нет методики, как их выявлять.

Ранее Хамзаев предложил маркировать лекарства, которые могут негативно повлиять на водителей при управлении транспортом. Он напомнил, что садиться за руль опасно после приема антидепрессантов, транквилизаторов, нейролептиков и других препаратов.

Депутат предложил размещать на лекарствах предупреждение для автомобилистов на красном фоне о запрете управления транспортом, а на оранжевом – сообщение о том, что садиться за руль после приема лекарств не рекомендуется.

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