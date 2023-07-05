Мошенники начали размещать в подъездах домов россиян фейковые объявления о заказе ключей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала этого года в Сети появилось множество мошеннических сайтов, которые предлагают россиянам услуги по изготовлению ключей, а ссылки на сайты злоумышленники размещают в подъездах многоквартирных домов. Об этом сообщает "Газета.ру".

Заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA в компании "РТК-Солар" Сергей Трухачев отметил, что для заманивания будущих жертв злоумышленники используют психологические уловки, например, размещают в подъездах домов объявления о замене домофона, а на самих объявлениях размещается QR-код, который ведет россиян на мошеннический сайт.

"Объявления позволяют злоумышленникам с минимальными затратами предельно точно попасть в целевую аудиторию, ведь задумчиво теребящие связки ключей в ожидании лифта люди меньше всего ожидают подвоха, когда видят сообщения от имени управляющей компании", – сказал эксперт.

Специалисты компании "РТК-Солар" смогли изучить сайты и заметить, что все они были выполнены в минималистичном дизайне. Перешедшие по коду россияне попадают на форму ввода данных, в которой необходимо указать адрес проживания и количество ключей, одно изделие стоит 300 рублей. Иногда на мошеннических сайтах есть графа для номера телефона.

Отмечается, что оплата услуг по изготовлению ключей происходит при помощи карты, реквизиты которой граждане также должны оставить на сайте. Специалисты подчеркнули, что для достоверности мошенники оставили реквизиты настоящей компании, которая обслуживает домофоны в многоквартирных домах.

"Так как подобные ресурсы не имеют привязки к конкретному бренду и не связаны с массовыми фишинговыми рассылками, они остаются невидимыми для большинства защитных систем и способны существовать довольно долго, принося прибыль своим создателям", – добавил Трухачев.

Он призвал людей к бдительности, которая позволит избежать вовлечения в мошенническую схему. Если человек увидел объявление с QR-кодом, то не стоит незамедлительно переходить по нему и тем более оставлять на сайте свои данные.

Эксперт предложил гражданам в первую очередь обратиться в управляющую компанию и уточнить информацию о замене домофона в доме.

Ранее граждан РФ предупреждали о новой мошеннической схеме, она подразумевает под собой звонки, которые поступают людям с незнакомых номеров. Когда человек отвечает, ему представляется некая Людмила и говорит, что перезвонит.

Старший аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев предположил, что таким образом мошенники изучают активные номера. В случае если человек поднял трубку и ответил на вызов, в скором времени злоумышленники могут уже сами начать звонить ему.



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