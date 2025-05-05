Жена Петросяна опровергла сообщения о долгах артиста перед ФНС

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народный артист РСФСР Евгений Петросян не имеет долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Информация об этом является фейком, заявила в беседе с ТАСС супруга артиста Татьяна Брухунова.

Ранее СМИ сообщили, что Петросян якобы задолжал ФНС более 1,2 миллиона рублей.

До этого Брухунова уже опровергала новости о наличии у нее задолженности по коммунальным услугам в размере более 300 тысяч рублей. Тогда СМИ утверждали, что женщина не оплачивала ЖКУ в своей квартире, расположенной в ЖК "Садовые кварталы" в Хамовниках.

Отмечалось, что долг супруги Петросяна за квартплату составил 128 тысяч рублей, по взносам за капремонт – 179 тысяч и за ЖКУ – около 7 тысяч.