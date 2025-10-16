Налоговая служба организует мобильные офисы в столичных МФЦ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Налоговая служба организует выездные мобильные офисы на территориях флагманских центров госуслуг и отдельных офисах в ТиНАО и Зеленограде. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС).

Как уточнили в ведомстве, мобильные офисы будут организованы в октябре и ноябре. Специалисты расскажут о порядке уплаты и получения льгот по имущественным налогам, заполнении декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Кроме того, посетителям продемонстрируют возможности сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Ранее на портале "Госуслуги" появилась опция по оформлению самых востребованных налоговых вычетов. Пользователи сервиса могут изучить пошаговую инструкцию по заполнению документов. Также с его помощью граждане смогут узнать, какой вид вычета они могут получить.