Эксперт Сазанова: налоговый вычет можно получить сразу за 3 года

Фото: depositphotos/zaktatyana

Россияне могут получить налоговый вычет сразу за 3 предыдущих года. Об этом в беседе с изданием "Абзац" рассказала доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук Светлана Сазанова.

"Например, в 2025 году можно получить его за 2022, 2023, 2024 годы", – отметила специалист.

Эксперт предупредила, что гражданин может оформить налоговый вычет за определенный период только в том случае, если за него был уплачен НДФЛ.

Вычет можно получить за взносы на накопительную пенсию, оформление абонемента в спортзал или страховки, оплату лечения и обучения, напомнила она. Часть средств могут вернуть и за покупку и продажу имущества, а также за процент по ипотеке, заявила Сазанова.

Максимальная сумма, которую можно получить за проценты по ипотеке, составляет 390 тысяч рублей. За стоимость жилья – 260 тысяч. Предельный размер социального налогового вычета за 2022–2023 годы составил 120 тысяч рублей. За 2024 год больше – 150 тысяч, рассказала эксперт. Она порекомендовала обращаться в налоговые службы, чтобы получить точную информацию о всех выплатах и суммах.

Ранее на портале "Госуслуги" появилась опция по оформлению самых востребованных налоговых вычетов. В сервисе есть пошаговая инструкция по заполнению документов. Также с его помощью граждане смогут узнать, какой вид вычета они могут получить.