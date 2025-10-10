Форма поиска по сайту

В ГД назвали идею о возврате затрат на ветеринаров достойной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров назвал достойной инициативу о введении налогового вычета на ветеринарные услуги, сообщает Агентство "Москва".

"Сама инициатива, если они (авторы законопроекта. – Прим. ред.) найдут источники финансирования, вполне достойная", – сказал Федоров.

Он уточнил, что готов поддержать ее, однако важно понять, какие расходы будут увеличены для реализации нововведения.

"Мы интересуемся, чьи расходы наши уважаемые коллеги, грубо говоря, предлагают увеличить: увеличить кому-то налоги, может быть, сократить, может быть, расходы бюджета на какие-то другие цели? Вот это есть предмет обсуждения", – пояснил парламентарий.

С предложением внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ выступила фракция "Новые люди". Депутаты направили на отзыв в правительство законопроект, предлагающий включить ветеринарные услуги в перечень социально значимых расходов, по которым предоставляется социальный налоговый вычет.

Ранее в ГД обсуждалась идея ограничить количество домашних питомцев в квартире. Зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов указал на риск, что при реализации этой инициативы многие животные окажутся на улице. Подобные предложения могут напугать хозяев, подчеркнул чиновник.

