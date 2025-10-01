ФНС: россияне должны оплатить имущественные налоги за 2024 год до 1 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Собственники земельных участков, недвижимости и транспорта должны оплатить имущественные налоги за 2024 год до 1 декабря, уведомления рассылает Федеральная налоговая служба (ФНС).

Напоминание россияне получают в бумажном виде по почте либо в электронном формате в личном кабинете налогоплательщика на портале "Госуслуги". Уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: земельном, на имущество физических лиц, транспортном, а также НДФЛ по тем доходам, средства за которые не были удержаны в прошлом году.

В разных регионах налоговая ставка может отличаться. Кроме того, уплачиваемая сумма может измениться из-за переоценки недвижимости и наличия налоговых льгот.

Помимо этого, в 2025 году банковским вкладчикам будет начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма процентов, полученных по всем депозитам за прошлый год, превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его тоже нужно не позднее 1 декабря.

Ранее Минфин России предложил изменить систему налогообложения букмекерских контор. В рамках бюджетного пакета министерство планирует перевести букмекеров с фиксированного налога на игорный бизнес на оборотный налог, который составит 5% от принятых ставок, а также налог на прибыль в размере 25%.

