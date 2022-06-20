Украина получит специальное оборудование для открытия портов – МИД Литвы

Фото: РИА Новости/Денис Петров

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что поставки на Украину специального оборудования для разблокировки портов уже запущены.

"Чтобы открыть их (украинские порты. – Прим. ред.), нужно военное оборудование... Некоторое оборудование уже посылается на Украину... К сожалению, другого способа открыть украинские порты нет", – передает РИА Новости его слова.

Поставки на украинскую территорию такого оборудования из стран Европы позволят разрешить продовольственный кризис, добавил Ландсбергис.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что причина продовольственного кризиса в мире кроется не в нынешней ситуации на Украине, а в ряде ошибочных действий разных стран мира. Кроме того, влияние запасов украинского зерна на мировой рынок преувеличено, считает он.

Владимир Путин между тем предложил несколько способов вывоза зерна с Украины. Дешевле всего это сделать через территорию Белоруссии, однако с последней придется снять санкции. Также экспорт возможен через украинские порты, но только после их разминирования.