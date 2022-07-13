В Кремле не стали комментировать ход переговоров об экспорте украинского зерна

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать переговоры об экспорте украинского зерна, так как они идут по линии Минобороны.

"Работа ведется, она ведется по линии военных, и информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости", – передает ТАСС его слова.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин не планирует принимать участие в контактах России и Турции по вопросу создания безопасного коридора для вывоза зерна с Украины, они пройдут по линии Минобороны.

До этого президент назвал блефом заявления, что Россия не позволяет вывозить украинское зерно. Он отметил, что РФ не препятствует этому. Москва гарантирует мирный проход судов с зерном Украины после разминирования портов. Путин напомнил, что подходы заминировали киевские власти, а не российская сторона.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.