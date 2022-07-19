Переговоры по украинскому зерну должны продолжиться в ближайшее время – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что переговоры по вывозу украинского зерна должны продолжиться в ближайшее время.

"Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены", – сказал Песков в эфире Первого канала.

Представитель Кремля напомнил, что в этих переговорах от российской стороны участие принимает военная делегация.

Он добавил, что ситуация на Украине и с украинским зерном не является причиной продовольственного кризиса в мире.

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ совместно с боевиками нацбатальонов целенаправленно поджигают поля с зерновыми культурами в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Кроме того, в российском военном ведомстве отмечали, что на территории зернохранилища в Калиновке Бахмутовского района ДНР неонацисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых периодически обстреливают позиции ВС РФ, провоцируя ответный огонь.

13 июля в Стамбуле состоялись закрытые переговоры по решению зернового вопроса с участием военных делегаций России, Украины, Турции и ООН. В ходе них российская сторона представила ряд предложений по вывозу зерна из портов Черного моря.

Позже в Минобороны РФ заявили, что участники встречи поддержали предложения РФ. Речь идет в том числе о мерах, исключающих использование соответствующих маршрутов для поставок Киеву оружия и осуществление провокаций.

