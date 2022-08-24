Киев, опасаясь разоблачений, расправляется со сдающимися в плен солдатами – Шойгу

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Киевские власти, опасаясь разоблачений, уничтожают собственных военнослужащих, которые добровольно сдаются в плен, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сейчас большое количество украинских военнослужащих, зная о гуманном отношении российской стороны к военнопленным, добровольно складывают оружие. Однако киевский режим для запугивания и предотвращения сдачи в плен других, а также опасаясь разоблачающих показаний, расправляется с собственными солдатами", – сказал он на совещании министров обороны стран – участниц ШОС.

Примером таких действий Киева Шойгу назвал удар, который был нанесен по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, где содержались пленные солдаты ВСУ и бойцы батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация).

"В результате 50 человек погибли, 73 ранены", – заявил министр.

Кроме того, по словам Шойгу, Украина систематически нарушает международные нормы обращения с военнопленными. Он пояснил, что Россия располагает соответствующими доказательствами.

"Факты пыток и зверских убийств российских военнопленных выкладываются в интернет самими исполнителями этих бесчеловечных актов", – добавил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что замедление темпов наступления в ходе специальной операции на Украине является сознательным решением. Глава Минобороны напомнил, что ВС РФ наносят удары по объектам военной инфраструктуры. Российские военные, по его словам, строго соблюдают нормы гуманитарного права, стараясь избегать жертв среди мирного населения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.