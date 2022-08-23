Союзные войска установили контроль над частью Николаевской области

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что союзные войска взяли под контроль часть территории Николаевской области. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале министерства.

В рамках российской спецоперации на Украине союзные силы успешно провели наступление на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки и уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ.

"Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 квадратных километров", – говорится в публикации.

Кроме того, контроль также установлен на 36 квадратных километрах территории Херсонской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки удалось сбить украинский истребитель Су-27 и шесть беспилотников. Также были перехвачены 15 снарядов реактивной системы залпового огня, выпущенных украинскими боевиками вблизи Вернополья Харьковской области, Антоновки, Дарьевки и Чернобаевки Херсонской области.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.