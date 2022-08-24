Шойгу назвал замедление темпов наступления в ходе спецоперации сознательным решением

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Замедление темпов наступления в ходе специальной операции на Украине является сознательным решением. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС.

Глава Минобороны напомнил, что в ходе спецоперации Вооруженные силы России наносят удары по объектам военной инфраструктуры. Российские военные, по его словам, строго соблюдают нормы гуманитарного права, стараясь избегать жертв среди мирного населения. Шойгу добавил, что именно из-за этого замедляются темпы наступления.

Он рассказал, что Россия на освобожденных территориях организовала системную работу по налаживанию мирной жизни, оказывая гуманитарную помощь, помогая в восстановлении инфраструктуры и систем жизнеобеспечения. При этом Шойгу отметил, что ВСУ действуют как террористы: применяют тактику выжженной земли и грубо нарушают международные нормы.

"Они используют жилые застройки, школы, больницы, детские сады в качестве огневых позиций, размещают в них танки и артиллерию, прикрываются населением как живым щитом. Целенаправленно обстреливают и дистанционно минируют противопехотными минами "Лепесток" населенные пункты с явной целью нанесения как можно большего ущерба гражданским лицам и инфраструктуре", – приводит слова Шойгу ТАСС.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что украинский конфликт стал для США и их союзников очередным предлогом для развязывания экономической и информационной войны против РФ.

"Заявленная цель США и их пособников – стратегическое истощение России для устранения конкуренции и предупреждения другим государствам, проводящим независимую внешнюю политику", – высказал мнение Шойгу.

Он добавил, что Москва пыталась сформировать правовые основы стабильности в Европе в новых условиях, но Запад отказался учитывать российские озабоченности по гарантиям безопасности. Шойгу напомнил об игнорировании принципиальных вопросов, таких как нерасширение НАТО на восток, неразмещение вооружений и отказ от военной деятельности возле границ с Россией.

Министр обороны заявил, что Киев выбрали для гибридной войны против Москвы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время страна не готова к режиму прекращения огня. Президент подчеркнул, что Киев не намерен "стабилизировать ситуацию". По словам Зеленского, Украина до зимы хочет "много чего".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

