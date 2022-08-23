Эрдоган рассказал об обеспокоенном состоянии Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об обеспокоенном состоянии Владимира Зеленского. По словам Эрдогана, его украинский коллега очень обеспокоен людьми, которые его обманывают.

Турецкое телевидение показало Эрдогана на виноградниках в Манисе, где он общался с фермерами. Там журналисты и задали вопрос, как дела у президента Украины. Турецкий лидер встречался с Владимиром Зеленским 18 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.