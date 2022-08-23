Макрон призвал партнеров не идти на компромиссы с Россией

Фото: kremlin.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал партнеров не идти на компромиссы и не допускать проявление слабости в отношениях с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
"Россия сделала свой выбор, несмотря на принятые на себя обязательства. <...> Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара", – заявил он в рамках выступления на саммите "Крымской платформы" по видеосвязи.
Также Макрон заявил, что Украина может рассчитывать на долгосрочную поддержку со стороны Франции.
Ранее Макрон, председатель британского кабмина Борис Джонсон, лидер Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине. Кроме того, политики заявили о важности обеспечения безопасности ядерных объектов и обсудили прошедшие переговоры по обеспечению поездки специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В ФРГ заявили, что больше не могут поставлять оружие и военную технику Украине
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