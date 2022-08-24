ВСУ заминировали водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР

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В Минобороны РФ сообщили, что боевики ВСУ планируют взорвать водонапорную станцию в Новомихайловке ДНР. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские националисты засели вблизи станции и производят обстрелы из дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), провоцируя ответный огонь. Существует риск того, что 11 населенных пунктов останутся без водоснабжения.
"Заминировали объекты водонапорной станции, которые планируют взорвать и обвинить подразделения российских войск в неизбирательных ударах по объектам жизненно важной инфраструктуры", – сказал он.
В министерстве отметили, что произошедшее намерены широко осветить в СМИ.
Кроме того, по информации ведомства, украинские боевики заминировали подходы к сельской школе в Высшетарасовке Днепропетровской области.
"На территории сельской школы подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, подходы к зданию заминировали, но местное население об этом не предупреждено", – сообщил Мизинцев.
Он также предупредил, что ВСУ развернули опорный пункт в здании технического училища №146 в Славянске ДНР. Рядом боевики разместили артиллерию и РСЗО. Из своего укрытия они осуществляют регулярные обстрелы, добавил Мизинцев. Он уточнил, что в этом районе еще не проводилась эвакуация мирных граждан.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим санкционировал применение отравляющих веществ против российских военнослужащих. По данным ведомства, речь идет о военных, которые выполняли задачи в Запорожской области около Васильевки. В госпиталь с признаками отравления они были доставлены 31 июля. В результате проведенного обследования в их организме было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В".
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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