В Новой Каховке вновь сработала система противовоздушной обороны

Фото: телеграм-канал "Главное в Каховке и Новой Каховке"

В Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны, было два хлопка. Об этом военно-гражданская администрация города сообщила в своем телеграм-канале.

"В Новой Каховке опять работает ПВО. Было два воздушных хлопка", – говорится в публикации.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что ВСУ произвели два полных залпа по шесть ракет в направлении Новой Каховки. Также взрывы были слышны в Энергодаре. Кроме того, украинские войска обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена Днепропетровская ЛЭП. После атаки ВСУ атомную станцию перевели на питание собственных нужд.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.