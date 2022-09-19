Несколько районов Запорожья остались без электричества после взрывов – власти

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В нескольких районах Запорожской области отключилось электричество после взрывов, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Как сообщают мои земляки-запорожцы, прозвучало не менее восьми взрывов. При этом часть из них (не менее трех) сопровождалась очень ярким заревом. После взрывов несколько районов города обесточены", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что серия взрывов была слышна в Мелитополе. В городе сработала система противовоздушной обороны.

До этого в Запорожской области задержали подозреваемого в корректировке артиллерийских ударов ВСУ по населенным пунктам на северо-западе региона. Подозреваемый признал вину.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

