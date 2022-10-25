Пять человек пострадали в результате взрыва у здания "ЗаТВ" в Мелитополе

Фото: телеграм-канал SHOT

Пять человек пострадали в результате взрыва у здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе. Об этом сообщает RT со ссылкой на первого зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

По его словам, среди пострадавших – сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители. Кроме того, был нанесен ущерб имуществу СМИ, в частности студии "ЗаРадио".

Малькевич добавил, что мощность удара составила 1,5–2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

Ранее администрация города сообщила об одиночном мощном взрыве в Мелитополе. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что самодельное взрывное устройство сработало возле здания областной телекомпании "ЗаТВ". Произошедшее он назвал терактом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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