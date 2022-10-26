В Польше рассказали, при каких условиях Запад откажется помогать Украине

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Экс-замглавы МИД Польши Павел Коваль считает, что Запад может отказаться от помощи Украине в случае падения температуры в домах.

"Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже 2–3 градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Владимира Путина", – сказал он в интервью издания Interia.

По мнению Коваля, боевые действия на территории Украины продолжаются только из-за поддержки Киева западными государствами, однако, уверен политик, многие страны в скором времени могут отдать предпочтение борьбе с энергокризисом. Первыми, считает Коваль, это сделают Франция и Германия.

"Благополучие там длится десятилетиями. Это характерно для стран, создавших европейское объединение угля и стали", – пояснил он.

Ранее японский политик Еити Масудзоэ заявил, что в Европе ощущается серьезная усталость от Украины, а приход холодов только усилит эту усталость среди европейцев.



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