Живущие в Европе россияне рассказали о проблемах с отоплением и электричеством

В МВФ предрекли Европе тяжелую зиму в 2022 году на фоне энергетического кризиса. Ранее страны ЕС согласовали план по добровольному снижению потребления газа на 15%. В связи с этим стали появляться сообщения, что в европейских странах выросли продажи переносных обогревателей, а кое-где людям советуют пользоваться душем не более пяти минут. Живущие в ЕС Россияне рассказали Москве 24, как в Европе обстоят дела в преддверии зимы.



"Цена на газ выросла в пять раз"

Одна из самых обсуждаемых тем в Германии последние полгода – проблема энергоресурсов и ЖКУ. Об этом Москве 24 рассказала жительница Мюнхена Анастасия.

"Я все чаще слышу, как окружающие выражают беспокойство о предстоящей зиме, так как в настоящий момент цена на газ в Германии выросла в пять раз по сравнению с ценой год назад. Многие недовольны недиверсифицированной системой поставщиков газа, где Россия занимала первое место среди поставщиков из-за более выгодной цены", – рассказала девушка.

Сама Анастасия ранее заключила контракт с компанией – поставщиком электричества на два года.





Анастасия жительница Германии Если бы не это, то сейчас пришлось бы буквально платить в два раза больше за каждый киловатт. Сейчас мы платим 28 центов за киловатт-час, вместо 60, которые предлагаются на рынке.

По словам Анастасии, в Германии нет центрального отопления. Вместо этого в каждом доме имеется отдельная котельная. Стоимость отопления сильно зависит от того, что именно используется как энергоресурс. Тепло может поступать от заводов по сжиганию мусора, от угля или газа. "Но в целом по городу отопление газом составляет порядка 50%", – уточнила она.

"У нас в квартире мы включаем батареи лишь тогда, когда считаем нужным. В итоге мы платим лишь за то тепло, которое использовали, и дополнительно делим расходы со всеми жителями дома на отопление общих помещений, например коридоров. Для этого у нас в квартире на каждой батареи стоят тепловые датчики, которые работают как счетчики", – объяснила Анастасия.

Девушке повезло – у ее дома есть контракт с компанией – поставщиком газа на пять лет, где указана фиксированная цена в месяц. Если семья расходует тепла больше этой суммы, то приходится доплачивать. Однако это бывает очень редко.





Анастасия жительница Германии Но такая система долговременных контрактов, конечно, не у всех. Я знаю много коллег, которые будут вынуждены платить больше за отопление, вместо 200 евро в месяц – 400. Другие коллеги, наоборот, не почувствовали ничего, так как полностью переведены на солнечные батареи и тепловые насосы.

По словам жительницы Мюнхена, в городе анонсировали снижение температуры в общественных бассейнах, отключение саун, снижение освещения в городах в ночное время.

"Компания, в которой я работаю, имеет несколько заводов в Германии, которые тоже потребляют много энергоресурсов в производстве. Основным источником, конечно, был газ, но сейчас уже 80% газа заменили на топочный мазут и дизель. Однако цены на эти ресурсы тоже растут", – говорит Анастасия.

Государство в этой ситуации поддерживает людей дополнительными выплатами, отметила девушка. "Вдобавок в Германии также сильно развиты профсоюзы, которые сейчас борются за повышение зарплат в связи с выросшими ценами на энергоресурсы", – подчеркнула она.

По словам Анастасии, жители беспокоятся не только о предстоящей зиме, но и о том, как цены на энергоресурсы отразятся на всей экономике Германии.





Анастасия жительница Германии Машиностроение, автомобильная, химическая, металлургическая промышленность потребляют огромное количества энергии, и далеко не все смогут осилить повышение цен для своих производств, какие-то звенья промышленности будут останавливаться.

"Поэтому беспокойство есть не только о предстоящей зиме, но и о долговременных последствиях для промышленности и экономики", – заключила она.



"Макрон сказал, что будет сложно"

Во Франции электричество подорожало примерно на 20%. Об этом Москве 24 рассказала жительница Парижа Диана, проживающая там уже 20 лет.

"Макрон сказал, что будет сложно. Что многое подорожает и о некоторых предметах роскоши придется забыть. Что имел в виду, мы не знаем. Но видим, как сильно подорожало электричество. У нас еще непонятно, так как мы заплатили на год вперед фиксированную цену. На следующий год поймем", – объяснила она.





Диана жительница Франции У кого месячный контракт, у тех электричество очень сильно подорожало, примерно на 20%.

Жительниц Парижа отметила, что при годовом контракте ей нужно платить около 150 евро за месяц за определенное количество киловатт. "И эта сумма умножается на 12 месяцев. Если больше расходуем, то в конце доплачиваем. Если меньше – сумму нам возвращают. Обычно возвращают", – добавила она.

Диана рассказала, что во Франции существует общее домовое отопление, которое включается только управлением дома, и индивидуальное. В последнем случае в ванной и туалете находится аппарат, регулирующий горячую воду, к которому подключены батареи. Таким образом, в квартире можно самостоятельно изменять температуру. Их семья как раз пользуется таким.





Диана жительница Франции Когда хотим, тогда и включаем. Пока что мы не думаем о том, чтобы как-то экономить, включать позже обычного срока. Будем смотреть по факту.

Смотреть по факту – отличительная черта всех французов, отметила женщина.

"Французы думают по факту, менталитет такой. Задумаются о холодах в октябре, ноябре. Вот тогда и выйдут на митинги, они не готовы жертвовать свои комфортом ради кого бы то ни было", – заключила Диана.



"Обогревателями не закупаемся"

Уроженец Москвы Артем полгода живет в польском Вроцлаве. По его словам, жители этого города не заметили серьезного повышения цен на ЖКУ.





Артем житель Польши Возможно, средний чек вырастет зимой, но сложно сказать, насколько сильно. В целом никакой катастрофы и апокалипсиса не будет. Зимы тут относительно мягкие. В некоторые месяцы температура позволяет выключать отопление и экономить тем самым энергию.

По его словам, среди населения волнений нет, никто не закупается обогревателями или теплыми пуховыми одеялами.

"Я не могу говорить за всех, но среди моего окружения точно никакой паники нет. И тем более Польша уже давно стремилась отказаться от российского газа в пользу норвежского", – заключил Артем.



"Вопросов очень много, все напряжены"

Противоположная ситуация складывается в Венгрии. По словам жительницы Будапешта Анжелики, в стране с 1 августа подняли цены на ЖКУ. В сентябре граждане с ужасом ждали квитанций на оплату коммуналки.





Анжелика жительница Венгрии Было объявлено, что с 1 августа подорожает электричество примерно в три раза и газ в два раза.

Когда в сентябре людям начали приходить квитанции на оплату газа и электричества, сложилась непонятная ситуация, продолжила Анжелика.

"Кому-то в два раза выше счета пришли, кому-то меньше счета пришли. В общем вопросов очень много, все напряжены. При этом в Венгрии обслуживание народа отвратительное, государственные компании работают до 14 часов, до них не дозвониться. В Москве система значительно удобнее", – рассказала женщина.

По словам Анжелики, помимо увеличения стоимости ЖКУ, в стране был принят ряд законодательных актов не в пользу жителей.

"Из-за этого люди даже выходили на митинги. Такого роста цен на продукты, как в этом году, не было даже в пандемию. Тогда цены росли хотя бы постепенно, а теперь они растут каждый день. Еще и увеличение стоимости электричества и газа. Все с содроганием ждут зимы", – заключила она.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер не исключил, что ЕС пересмотрит санкционную политику против России с наступлением холодов. По его словам, антироссийские меры спровоцировали в Европе взрывной скачок цен на фоне дефицита энергии.

