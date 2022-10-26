В КНР объяснили, что случится в Евросоюзе после октября

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Обозреватель китайской газеты "Хуаньцю Шибао" Чжэн Тао предположил, что Евросоюз столкнется с проблемами на старте отопительного сезона. Об этом сообщает РИА Новости.

"Экономические перспективы еврозоны становятся все мрачнее, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября. В это время и промышленность, и население столкнутся с большими проблемами в области потребления газа и электроэнергии", – допустил журналист.

По словам Тао, введение антироссийских санкций ударило по самому Евросоюзу. Страны блока вынуждены покупать сжиженный пригородный газ у США, причем американская сторона продает топливо за рубеж в четыре раза дороже, чем на внутреннем рынке.

Обозреватель отмечает, что в Европе намечается раскол в связи с ситуацией на Украине. Жители ряда стран не хотят "жертвовать собой" в сложившихся условиях.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол ранее выразил мнение, что мир переживает первый глобальный энергетический кризис. Данное явление эксперт назвал "глубоким и сложным".

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