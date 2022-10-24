"Рейд 112": кража со взломом произошла в магазине на Проспекте Мира

Около 00:30 грузовик "Рено" зацепил дерево, которое рухнуло на проезжую часть.

На проспекте Мира произошла кража со взломом. Задержать по горячим следам грабителя не удалось. Эксперты установили, что неизвестный взломал стеклянную дверь и замок, который запирал решетку. После чего сломал дверь, ведущую в помещение, где хранились гаджеты и находилась касса. Очевидец происшествия описал приметы злоумышленника. На месте преступления грабитель оставил отпечатки пальцев и четкие следы обуви.

На Красноказарменной улице произошла кража со взломом. Камера видеонаблюдения была установлена в студии маникюра. На записи отчетливо видно, как неизвестный мужчина в черной одежде и белых кроссовка разбивает стекло и направляется к месту хранения денег.

В 09:25 в службу 112 поступило сообщение, что на автостоянке мясокомбината по адресу: Пермская улица, 5, строение 1, загорелся автомобиль "Опель". На место происшествия были направлены два расчtта пожарной техники сил пожарно-спасательного гарнизона города Москвы. На стоянке находились очевидцы – работники МПЗ, которые самостоятельно пытались потушить машину с помощью автомобильных огнетушителей. За пять минут пожарные ликвидировали возгорание. Салон автомобиля практически полностью выгорел.

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