Разгерметизация подземного газопровода произошла рядом с жилыми домами в Петербурге

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Последствия разгерметизации подземного газопровода ликвидируют на улице Севастьянова в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что по предварительной информации пострадавших нет, до близлежащих домов 150 метров.

Отмечается, что оперативные службы занимаются аварийно-восстановительными работами.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 44-летнюю россиянку, подозреваемую в убийстве возлюбленного. Она призналась, что распивала с ним алкоголь, затем в ходе ссоры мужчина ударил ее ногой в живот. В ответ женщина схватила сковороду и забила обидчика до смерти, после чего ушла спать.



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