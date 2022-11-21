Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме на Сахалине возросло до 10

Фото: телеграм-канал SHOT

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине увеличилось до 10. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"В результате взрыва погибли 10 человек, среди них четыре ребенка. Также два человека госпитализированы", – сказал представитель служб.

Он уточнил, что еще четверо пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Ранее сообщалось о девяти погибших в результате ЧП.

19 ноября мощный взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине. В результате произошло обрушения с пятого по первый этажи здания.

По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности.

Появились новые кадры взрыва в пятиэтажке на Сахалине

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