В Херсонской области не будут проводить праздничные мероприятия 9 мая – Сальдо

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Херсонской области не будут проводиться массовые праздничные мероприятия в День Победы 9 мая из соображений безопасности, а также в условиях действия указа о военном положении. Об этом в эфире телеканала "Таврия" заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

Тем не менее, по словам врио губернатора области, многие местные жители все равно отметят этот праздник и возложат цветы на мемориалах и в памятных местах.

Ранее в Крыму и Севастополе также из соображений безопасности отменили праздничные демонстрации на 1 Мая и парады Победы вместе с шествием "Бессмертного полка" на 9 Мая.

До этого от проведения военных парадов в День Победы отказались в Курской и Белгородской областях. В регионах также объяснили подобное решение соображениями безопасности, однако власти Белгородской области добавили, что скопление военной техники в центре города может стать провокацией для украинской армии.

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