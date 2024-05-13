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13 мая, 15:41

Экономика

Торги ценными бумагами на СПБ-бирже возобновятся в 15:50

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Торги ценными бумагами на СПБ-бирже возобновятся в 15:50 по московскому времени. Об этом торговая площадка сообщила на своем сайте.

Участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки, уточнили в сообщении.

СПБ-биржа приостановила торги ценными бумагами в 12:05. Причины технического не уточнялись.

Мосбиржа приостанавливала торги на фондовом рынке 14 февраля с 10:36. Она возобновила торги на фондовом рынке с 11:35.

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