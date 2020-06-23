В Москве число новых случаев COVID за сутки почти на четверть меньше, чем неделю назад

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

За последние сутки в столице зарегистрировали 1081 новый случай коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Это на 24% меньше, чем в прошлый вторник, и на 25% – чем в среднем за сутки на позапрошлой неделе.

42,4% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% – от 46 до 65 лет, 12,7% – от 66 до 79 лет, 6,2% – старше 80 лет, 8% – дети.

За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России зарегистрировано 599 705 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки умерли 153 человека, за весь период – 8 359 человек. За сутки вылечились 12 013 пациентов, за все время – 356 429.

С 27 мая в Москве можно пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции по предварительной записи. Анализы сдали более 165 тысяч горожан. По последним данным, иммунитет формируется у 17,4% населения. Более подробные результаты исследования популяционного иммунитета доступны на сайте.

Владимир Путин заявил, что созданные в столице дополнительные койки для больных с коронавирусом сокращаться не будут для запаса на осень или на будущее. В то же время, по его словам, перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе.