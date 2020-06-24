Более 5,9 тысячи человек вылечились от коронавируса в Вооруженных силах РФ

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Количество военнослужащих, выздоровевших после заражения коронавирусной инфекцией, увеличилось до 5 985 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что на данный момент в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях установлено 1 432 случая заражения. За прошедшие сутки выздоровели 130 военнослужащих.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 606 881 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 513 летальных исходов, выздоровело 368 822 человека.

Ранее сообщалось, что выпуск российской вакцины от COVID-19 может начаться осенью. Для этого с помощью созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к коронавирусу было проанализировано более 4 000 образцов плазмы крови.