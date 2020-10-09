В Минздраве заявили, что дефицита лекарств для лечения COVID-19 не наблюдается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Дефицита лекарств для лечения пациентов с коронавирусом не наблюдается, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.
В Минздраве отметили, что ежедневно проводится мониторинг наличия препаратов, которые используются для лечения пациентов с COVID-2019, в системе маркировки.
"Дефицита не наблюдается", – подчеркнули в ведомстве.
Также в пресс-службе Минздрава рассказали, что, по данным на 7 октября, в обороте находилось около 200 тысяч препаратов "Арепливир", "Коронавир" и "Авифавир". Продолжается вакцинация населения препаратом "Гам-Ковид-Вак" производства филиала "Медгамал" НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.
Ранее Росздравнадзор ответил на данные о реакциях на препарат от коронавируса.
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