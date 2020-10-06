Стоимость вакцины от коронавируса в РФ не будет превышать 1 тыс рублей за дозу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тысячу рублей за одну дозу, далее цена будет снижаться. Об этом рассказал глава ведомства Игорь Артемьев, сообщает ТАСС.
"Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал", – заявил Артемьев. По его словам, есть договоренность, что будет формула, когда ФАС установит по определению себестоимости тариф.
Как уточнил глава ведомства, установка предельной цены требуется, потому что нет базы сравнения с другими странами. В настоящий момент тариф еще не установили, но он будет меньше одной тысячи рублей. "Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран", – подчеркивает Артемьев.
При этом в ФАС не пояснили, о какой именно вакцине из разрабатываемых в РФ идет речь.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
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