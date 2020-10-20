В больнице Читы украли трубу для подачи кислорода больным COVID-19

12:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Неизвестные украли 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным COVID-19 в горбольнице Читы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Забайкальского края.
Инцидент произошел 19 октября в читинской горбольнице № 1, где получают лечение пациенты с коронавирусом. Там развернуто 200 коек, 150 из них подключены к кислородной разводке.
Пропажу обнаружили, когда аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о резком падении давления в системе подачи кислорода. Пять пациентов, подключенных к кислороду, пришлось перевести в реанимацию другого корпуса.
В пресс-службе отметили, что сейчас уже койки снова подключили к кислородной разводке. Все пациенты получают лечение в полном объеме. Полиция ищет похитителей.
За сутки в крае коронавирус выявили у 198 человек. С начала пандемии заболел 9 281 человек, из них скончался 91.
Ранее в Москве мужчина украл икону Божией Матери "Помощница в родах" из храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.
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