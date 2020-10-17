Суд в Москве рассмотрит дело приезжего, который выманил у женщин более 25 млн рублей

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Дело мужчины, который выманил у женщин на сайте знакомств более 25 миллионов рублей, рассмотрит Останкинский районный суд. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следственным управлением УВД по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья", – приводит Агентство "Москва" слова Волк.

Мужчине вменяют статьи 159 ("Мошенничество") и 163 ("Вымогательство").

По версии следствия, он обманным путем получал денежные средства от женщин, общаясь с ними на сайте знакомств. Так, злоумышленник под чужим именем предлагал жертвам серьезные отношения вплоть до замужества, после этого просил оказать ему финансовую помощь якобы на ведение совместного бизнеса.

После того, как потерпевшие передавали деньги мужчине, он переставал выходить с ними на связь.

Стало известно, что одной из жертв обвиняемый угрожал расправой ее родным, если та не отдаст ему средства.

Так, следователям удалось установить обстоятельства 10 случаев мошенничества и вымогательства.

Ранее сообщалось, что столичная полиция разыскивает лжебанкира, похитившего 2,2 миллиона рублей у женщины.

