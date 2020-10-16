Лжебанкир похитил у москвички 2,2 млн рублей

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Столичная полиция разыскивает лжебанкира, похитившего 2,2 миллиона рублей у женщины, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

Потерпевшая 1970 года рождения рассказала, что 12 октября ей позвонил "сотрудник службы безопасности банка". Он сообщил, что неизвестные оформили на имя потерпевшей кредит.

Для аннулирования кредита он предложил женщине через мобильное приложение оформить кредит на сумму 2 307 323 рубля и перевести 2 миллиона несколькими транзакциями на указанные счета.

После перевода денег преступник получил реквизиты банковской карты потерпевшей и коды из SMS. В результате со счета женщины были похищены 233 465 рублей.

В МВД возбудили уголовное дело о краже и мошенничестве. Следователи устанавливают личность лжебанкира.

Ранее у священника прихода Армянской католической церкви в Москве обманным путем похитили более 100 тысяч рублей. Потерпевший через банкомат перевел деньги на разные телефонные номера, указанные "сотрудником банка".