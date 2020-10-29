Ученые предупредили о новом виде коронавируса в Европе

17:29
Фото: ТАСС/DAN HIMBRECHTS/EPA
Вид коронавируса, впервые выявленный у испанских рабочих в начале лета, быстро распространился в Европе и сейчас является причиной большинства новых случаев COVID-19, выяснили ученые из Испании и Швейцарии.
Этот вид COVID-19 стали достаточно часто фиксировать в Швейцарии, Ирландии и Великобритании, передает портал medrxiv. Также сообщается, что данный вид инфекции распространен в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции. Кроме того, его идентифицировали в Гонконге и Новой Зеландии.
Исследователи заявляют, что вариант SARS-CoV-2 под названием 20A.EU1 распространялся в Европе с невиданными ранее темпами. Сейчас специалисты выясняют, есть ли у него определенная мутация в спайковом белке, который вирус использует для проникновения в клетки человека.
Руководитель исследования и генетик из Базельского университета Эмма Ходкрофт отметила, что не видела до этого ни одного варианта коронавируса с подобной динамикой. При этом она подчеркнула, что пока нет доказательств того, что быстрое распространение вызвано мутацией.
По словам Ходкрофт, 20A.EU1 не похож ни на одну из версий SARS-CoV-2, с которыми она сталкивалась ранее.
Ранее врачи выявили новое вероятное проявление COVID-19. Эксперты заявили, что симптомами коронавируса могут быть различные проявления на коже. В некоторых случаях у пациентов наблюдались высыпания в течение 12 дней. Также фиксировались крапивница, чешуйчатые папулы и бляшки.
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