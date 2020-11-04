ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

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Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире увеличилось более чем на 3,3 миллиона. Это самый высокий показатель с момента начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ отметили, что к 1 ноября в мире зарегистрировали около 46 миллионов случаев заражения, 1,2 миллиона летальных исходов. Также в организации почеркнули, что рост темпов развития заболевания особенно заметен в Европе, там эксперты наблюдают около половины всех случаев заболевания в мире.

"Более того, этот регион информировал также об устойчивом росте числа смертей (46-процентный рост по сравнению с предыдущей неделей)", – сообщили в ВОЗ.

На территории Северной и Южной Америки с 26 октября по 1 ноября зафиксировали более 999 тысяч случаев заражения, общее число инфицированных превышает 20 миллионов. В Европе количество заразившихся превысило отметку в 11 миллионов. В Юго-Восточной Азии зафиксировано более 381 тысяч случаев заражения коронавирусом.

В США число заразившихся увеличилось за неделю почти на 549 тысяч, в Индии - более чем 319 тысяч, в Бразилии - более чем на 163 тысяч.

Ранее в России подтвердили 19 768 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве установили 5 826 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 031, в Московской области – 569, в Нижегородской области – 417, в Архангельской области – 389.