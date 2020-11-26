В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом

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На ферме в Йонавском районе Литвы выявили случаи инфицирования норок коронавирусом, сообщает пресс-служба Государственной продовольственной и ветеринарной службы страны.

"На звероводческой ферме Йонавского района, где содержались животные, принадлежащие компаниям UAB Danmink и AB Vilkijos ukis, после внезапной гибели 169 норок и исследования их образцов было подтверждено, что животные были инфицированы COVID-19", – говорится в сообщении.

Как сообщил глава ведомства Дариус Ремейка, коронавирус также был обнаружен у одного из сотрудников фермы. Все контактировавшие с ним были помещены на самоизоляцию.

Ранее правительство Дании приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего COVID-19. Премьер-министр страны Метте Фредериксен отмечала, что новый коронавирус ослабляет способность к образованию антител, поэтому необходимы решительные действия.