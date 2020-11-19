Власти Дании заявили об исчезновении обнаруженного у норок вируса

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Власти Дании, основываясь на исследованиях Национального института сывороток, считают, что благодаря уничтожению всех норок в семи муниципалитетах севера страны удалось искоренить мутировавший коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Дании.

"С 15 сентября новых случаев появления варианта коронавируса норки с вариантом cluster5 не регистрировалось, поэтому исследователи Национального института сывороток считают, что этот вариант, скорее всего, исчез", – говорится в сообщении.

Как отмечается, возможно, с 20 ноября возобновится работа общественного транспорта, проведение различных мероприятий на улице, откроются заведения общепита.

В сообщении говорится, что на следующей неделе будет продолжено проведение анализа положительных проб, полученных в семи муниципалитетах.

Ранее правительство Дании приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего COVID-19. Премьер-министр страны Метте Фредериксен отмечала, что новый коронавирус ослабляет способность к образованию антител, поэтому необходимы решительные действия.

Позднее у посольства Дании в Москве прошла акция против истребления норок. Перед зданием встал человек в красной жидкости с запачканным "кровью" флагом Дании в руках.