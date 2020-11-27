Уничтоженные из-за коронавируса норки "восстали из-под земли" в Дании

17:30
Фото: AP/Sergei Grits
Тушки убитых из-за COVID-19 норок в Дании стали подниматься из-под земли из-за недостаточной глубины захоронения и образования газов при разложении, сообщает Daily Mail.
Как объяснили власти Западной Ютландии, где были уничтожены миллионы пушных зверьков, проблема возникла в местах захоронения норок на глубину чуть более 90 сантиметров. Кроме того, причиной произошедшего отчасти стала и легкая песчаная почва региона.
Сообщается, что власти оперативно перезахоронили поднявшиеся на поверхность останки и сообщили, что на этот раз в ямы будет добавлено больше земли. Однако произошедшее успело вызвать реакцию жителей Дании, которые в социальных сетях назвали "восставших" норок "зомби".
Ранее правительство Дании приняло решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения у животных мутировавшего COVID-19. Премьер-министр страны Метте Фредериксен отмечала, что новый коронавирус ослабляет способность к образованию антител, поэтому необходимы решительные действия.
Позднее власти страны признали, что приказ об истреблении норок был ошибкой.
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