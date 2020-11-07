Инфицирование норок COVID-19 обнаружили еще в пяти странах

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Инфицирование норок коронавирусом обнаружили еще в пяти странах, сообщает RT со ссылкой на информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что зараженные животные нашли в Италии, Швеции, США, Испании и Нидерландах. Об этом страны сообщили в ВОЗ. Сообщается, что инфекцию, как правило, обнаруживают на фермах, где разводят норок.

В ВОЗ отметили, что коронавирус передается норкам от людей, которые заразились COVID-19.

Первой страной, в которой нашли инфицированных норок, стала Дания. Отмечается, что у них обнаружили мутировавшую инфекцию, которая может распространяться на людей. В связи с этим власти Дании приняли решение о массовом истреблении норок на зверофермах.