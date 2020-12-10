В США за сутки от COVID-19 скончались более 3 тыс человек

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Число людей, за сутки умерших в США от коронавируса, достигло самой высокой отметки за все время пандемии, сообщает газета The New York Times.

По ее данным, в результате осложнений, вызванных COVID-19, в Штатах 9 декабря скончались 3 011 человек. Предыдущий пик был зафиксирован 3 декабря – тогда за сутки умерли 2 879 человек.

15 апреля в течение суток коронавирус унес жизни 2 752 человек. По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, всего в Штатах зарегистрировали более 15,3 миллиона случаев COVID-19, умерли 289 283 человека. По обоим показателям страна находится на первом месте в мире.

Как сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, коронавирусная инфекция нового типа никуда не исчезла и все еще представляет опасность для большинства населения Земли.

По его словам, по всему миру уже прошли сотни исследований о наличии антител и формировании сопротивляемости к инфекции, при этом результаты говорят о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой к инфицированию. О массовой выработке иммунитета речи пока не идет, заключил он.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на четыре миллиона. Это больше, чем за предыдущие семь дней.

По данным ВОЗ, с 30 ноября по 6 декабря в мире зарегистрировали 3 970 427 случаев COVID-19 и 73 396 смертей. Неделей раньше были выявлены 3 935 330 новых пациентов и 69 916 летальных исходов.

Почти половина всех заболевших за семь дней приходится на Северную и Южную Америку. В США число новых случаев возросло более чем на 1,25 миллиона. Далее следуют Бразилия, Индия, Россия, Италия, Германия, Великобритания, Иран, Украина и Польша.