Литва ужесточила и продлила карантин до 31 января

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Правительство Литвы продлило карантин из-за COVID-19 до 31 января, ужесточив его ограничения. Об этом сообщает ТАСС.

"Статистика, свидетельствующая о сложной эпидемической ситуации, не дает нам оснований предполагать, что положение может кардинально измениться в течение ближайших недель, поэтому принято решение ужесточить карантин и продлить его до конца января", – заявила после экстренного заседания правительства премьер-министр Ингрида Шимоните.

Действие карантина, введенного 7 ноября, заканчивалось 31 декабря. Новые ограничения включают в себя закрытие с 16 декабря всех магазинов страны, за исключением продовольственных.

Кроме того, люди смогут передвигаться только на территории муниципалитета, в котором они проживают, кроме поездок на похороны родственников и в медучреждения. Все учебные заведения перейдут на дистанционное обучение. Контактировать гражданам можно будет только с членами своей семьи.

Ранее карантин ужесточили власти Германии. Он также вводится со среды, 16 декабря. Данное решение принято в связи с необходимостью бороться с пандемией, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.