В ВОЗ сравнили пандемию COVID-19 с войной

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сравнила пандемию COVID-19 с войной, прокомментировав ситуацию с распространением вируса в мире.

"Это война между человечеством и миром вирусов", – заявила она в интервью для фильма "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1".

Ранее Вуйнович заявила, что не стоит ждать окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы, для этого нужно будет пройти долгий путь. По ее словам, сперва нужно выработать достаточный уровень иммунитета, используя вакцину. Также Вуйнович подчеркнула, что людям предстоит научиться жить с этим вирусом.