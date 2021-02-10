Ученые предсказали очередную волну пандемии COVID-19

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Ученые из США и Франции предсказали очередную волну пандемии коронавируса в начале лета. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

Для определения начала новой волны коронавируса исследователи из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и университета Гренобль-Альпы во Франции построили модель сценариев развития вируса. Авторы отметили, что изученность коронавируса не означает, что в будущем страны не столкнутся с более заразными вариантами вируса.

"Наша модель прогнозирует, что с новыми, более заразными вариантами высокие пороговые значения для запуска частичной изоляции приведут к увеличению общего числа инфекций и смертей на душу населения", – заявили ученые.

Они подчеркнули, что во всех их сценариях к началу лета новые варианты вируса станут более доминирующими. При этом специалисты отметили, что показатели смертности, госпитализаций и общего количества заболевших в текущем году будут ниже прошлого, но только при условии своевременного реагирования властей на очаг заболеваемости.

Ученые добавили, что во всех возможных сценариях можно существенно снизить смертность, если будет проведена всеобщая вакцинация населения.

"Высокая эффективность вакцин против новых, более заразных вариантов и, в частности, их способность блокировать продолжающуюся передачу, а не просто предотвращать симптомы потенциально могут предотвратить тысячи инфекций и спасти сотни жизней", – отметили ученые.

Ранее российские вирусологи рассказали о третьей волне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Вирусолог и инфекционист Николай Малышев попросил россиян не бояться новой волны пандемии, добавив, что защитить граждан от новой вспышки инфекции поможет вакцинация.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в свою очередь, выразил мнение, что новый всплеск заболеваемости может произойти в стране в апреле. По его словам, избежать новой волны коронавируса удастся, если будут привиты порядка 70% всего населения страны.

