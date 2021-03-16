Мурашко рассказал о регистрации тест-системы для выявления ряда штаммов коронавируса

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В России зарегистрирована тест-система для выявления ряда штаммов коронавируса, включая "британский" вариант, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Сегодня зарегистрирована тест-система для [выявления] ряда штаммов коронавируса, в том числе "английского", – приводит слова Мурашко ТАСС.

Глава Минздрава также сообщил, что контроль качества вакцин от коронавируса в России находится на беспрецедентно высоком уровне.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новые мутации коронавируса, выявляемые в мире, предположительно, не влияют на усиление эпидемического процесса.

Тем не менее она указала, что окончательные выводы, в частности в отношении "британского" варианта инфекции, пока не сформулированы, ученые продолжают анализировать ситуацию.

Попова также подчеркнула, что те, кто перенес распространенные в РФ варианты коронавируса, а также сделал прививку российскими вакцинами, уже не заразятся "британским" штаммом.

