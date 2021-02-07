СМИ сообщили о недостаточной эффективности вакцины AstraZeneca против штамма из ЮАР

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Фото: AP/TASS/Frank Augstein
Издание Financial Times сообщило о недостаточной эффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса. Соответствующий вывод сделали ученые по результатам исследования.
Ранее сообщалось, что обнаруженная в Южно-Африканской Республике мутация коронавируса способна выявлять слабые места иммунной системы каждого отдельного человека. По мнению экспертов, это явление может спровоцировать появление новой группы агрессивных штаммов.
Известно, что клинические испытания препарата AstraZeneca производились экспертами южноафриканского Университета Витватерсранда и Оксфордского университета. В исследованиях приняла участие группа из 2026 человек. При этом средний возраст испытуемых составил 31 год.
"Двухдозный курс лечения вакциной не показал наличие защиты от COVID-19 легкой-средней степени в случае (южноафриканского штамма. – Прим. ред.)", – говорится в заявлении ученых.
Отмечается, что половина добровольцев получала как минимум одну дозу плацебо. При этом вторая половина получала по меньшей мере одну дозу препарата. За время испытаний не было зафиксировано случаев госпитализации и летальных исходов.
По заявлению издания Financial Times, результаты исследования ученых пока не были оценены экспертами.
Компания AstraZeneca подчеркнула, что вакцина защищает пациентов при тяжелом течении болезни. Там также отметили, что проводят работы по усовершенствованию препарата.
Ранее после вакцинации от коронавируса препаратом компании Pfizer в Норвегии умерли 23 человека. Также сообщалось о смерти еще 10 пациентов после вакцинации препаратом от Pfizer и BioNTech в Германии.
Врачи в Норвегии выясняют обстоятельства смерти 23 человек после вакцинации от COVID-19
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