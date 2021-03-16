Вакцины РФ эффективны против "южноафриканского" штамма коронавируса – Роспотребнадзор

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал в интервью телеканалу "Россия 24", что отечественные вакцины от коронавируса эффективны против новых штаммов, в том числе и "южноафриканского".

"Исследования уже проводились в РФ, что позволяет нам уверенно сказать, что зарегистрированные в России вакцины действуют и против новых штаммов", – сказал Горелов.

Ранее "южноафриканский" штамм коронавируса был обнаружен в России. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация остается на контроле специалистов.