В России выявлен "южноафриканский" штамм коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Южноафриканский" штамм коронавируса обнаружен в России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В сообщении отмечается, что за последнее время был проведен сбор 8 159 образцов клинического материала. Выяснилось, что в РФ не найдено случаев "бразильского" штамма коронавируса.
"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, 2 – относящихся к южно-африканскому варианту", – говорится на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация остается на контроле специалистов.
"В 16 случаях выявлены другие мутации", – заключается в сообщении.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский допустил новый подъем заболеваемости COVID-19 в РФ. При этом меньшая тяжесть возможной новой волны коронавируса в России будет обусловлена возросшим уровнем иммунитета населения.
За последние сутки в России подтвердили 9 437 новых случаев коронавируса. В Москве выявили 1 353 случая, в Санкт-Петербурге – 933, в Московской области – 627, в Нижегородской области – 353, в Ростовской области – 248.
За последние сутки в Москве выявили 1 353 случая COVID-19
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