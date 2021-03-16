В России выявлен "южноафриканский" штамм коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Южноафриканский" штамм коронавируса обнаружен в России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В сообщении отмечается, что за последнее время был проведен сбор 8 159 образцов клинического материала. Выяснилось, что в РФ не найдено случаев "бразильского" штамма коронавируса.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, 2 – относящихся к южно-африканскому варианту", – говорится на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ситуация остается на контроле специалистов.

"В 16 случаях выявлены другие мутации", – заключается в сообщении.

Ранее вирусолог Алексей Аграновский допустил новый подъем заболеваемости COVID-19 в РФ. При этом меньшая тяжесть возможной новой волны коронавируса в России будет обусловлена возросшим уровнем иммунитета населения.

За последние сутки в России подтвердили 9 437 новых случаев коронавируса. В Москве выявили 1 353 случая, в Санкт-Петербурге – 933, в Московской области – 627, в Нижегородской области – 353, в Ростовской области – 248.