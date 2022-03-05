Врачи обнаружили у заразившихся коронавирусом "черную плесень"

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Врачи в Тюмени вылечили восемь пациентов с коронавирусом, у которых в результате заболевания появилось редкое осложнение в виде мукормикоза или "черной плесени". Об этом сообщает пресс-служба областной клинической больницы № 2.

Инфекция проявляется в виде заложенности носа, затем к симптому добавляется неприятный гнилостный запах из носовой полости. Как рассказал заведующий отделением оториноларингологии Александр Рудзевич, мукормикоз может переходить на костные и хрящевые структуры лица.

Он добавил, что некоторым пациентам потребовалось оперативное вмешательство со стороны нейрохирургов и офтальмологов. По словам специалиста, заболевание может развиться, если грибок проникнет в кожу через царапину, порез или ожог, а также после контакта с грибковыми спорами в окружающей среде.

После мукормикоза можно лишиться зрения, сообщил ранее руководитель отделения лучевой диагностики Ильинской больницы Подмосковья Павел Попов. По его словам, в России уже были выявлены подобные случаи.

Одна из пациенток с таким диагнозом сначала жаловалась на уплотнение в левой половине носа, а затем перестала видеть левым глазом. Женщина отмечала и обильное слезотечение. В области лба и скул ее стали беспокоить покалывания, неприятные ощущения.

До этого иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что в настоящее время в России наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, однако есть риск нового всплеска. Он также отметил, что на уровень коллективного иммунитета влияет вакцинация, поэтому, как считает врач, время спада заболеваемости COVID-19 нужно использовать для ревакцинации.

